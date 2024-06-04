Вице-премьер Италии предложил Макрону надеть каску и самому поехать на Украину

Вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону лично поехать на Украину и принять участие в боевых действиях. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Бари, слова политика привело РИА «Новости» .

«Я скажу Макрону: надень каску, езжай на Украину и не морочь головы итальянцам», — сказал Сальвини.

Сальвини является главой партии «Лига». Руководство ЕС и НАТО в последнее время часто становится объектом его критики из-за наращивания военной поддержки киевского режима.

Макрон ранее отметил, что не исключает вероятной отправки военных на территорию Украины, если армия России прорвет линию фронта. Он подчеркивал, что с таким подходом якобы согласны «многие страны».

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал Макрона готовиться к победе России на Украине.