«Сакральная жертва». Стал известен план США по смене власти в Грузии

СВР: Белый дом решил сменить власть в Грузии с помощью «жертвы» из протестующих

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Руководство США планирует поменять в Грузии власть. Ради достижения цели оно может реализовать план с «сакральной жертвой» из протестующих. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-бюро СВР рассказали, что Белый дом может решиться на провокацию, чтобы направить «гнев народа» на грузинских правоохранителей и руководство страны. Представители внешней разведки напомнили о ситуации на Украине 10 лет назад и добавили, что США имеют богатый опыт в разжигании протестов.

«Достаточно вспомнить киевский Майдан десятилетней давности, где на „алтарь демократии“ были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками», — указали в пресс-бюро.

Ранее в Грузии из-за законопроекта об иноагентах прошла волна протестов. Несмотря на вето президента, закон вступил в силу. В стране создадут специальный реестр организаций, получающих более 20% своего финансирования из других государств.

После этого США ввели визовые ограничения для десятков грузинских граждан.

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