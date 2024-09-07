Саймс не согласился с обвинениями в свой адрес

Политолог и ведущий Первого канала Дмитрий Саймс не согласился с выдвинутыми в его адрес со стороны Минюста США обвинениями. В интервью «Коммерсанту» он рассказал, что расценивает заявления американских властей как «беспредел и наглую ложь».

По словам Саймса, он переводил часть своей зарплаты на Первом канале из российского банка на счет своего банка в США. Однако это было нужно для того, чтобы оплачивать его американские же налоги, и в этом нет ничего нелегального, как и неэтичного. Минюст же обвинил его в «отмывании денег».

Журналист добавил, что его обвиняют в том, что он что-то скрывал.

«Да, я не мог прямо перевести средства из российского банка в американский. Это невозможно в силу американских же санкций. Поэтому приходилось переводить суммы через третий банк», — объяснил ситуацию Саймс.

Он добавил, что не нарушал и санкционный режим США, работая на Первом канале. Политолог объяснил, что его сотрудничество подпадает под нормы американской конституции, гарантирующие свободы слова и печати.

Пятого сентября Дмитрия Саймса и его жену обвинили в нарушении санкционного режима. Супругам может грозить лишение свободы на срок до 60 лет.