Сафонов рассмеялся во время речи Макрона

Сафонов рассмеялся во время речи президента Франции Макрона на приеме

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов рассмеялся во время речи президента Франции Эммануэля Макрона на приеме в Елисейском дворце. Кадры завирусились в Сети.

Церемонию посвятили чествованию второй победы парижан в Лиге чемпионов подряд. Сафонов находился на сцене в заднем ряду. Сначала он начал улыбаться, а потом рассмеялся, общаясь с партнером по команде.

Макрон начал мероприятие с осуждения зачинщиков беспорядков, которые произошли в Париже после матча с «Арсеналом». Травмы получили порядка 200 человек. Французский лидер пообещал бороться с проявлениями насилия на улицах, после чего поздравил главного тренера Луиса Энрике и всю команду.

Финал Лиги чемпионов прошел в субботу на арене «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались парижане — 4:3.