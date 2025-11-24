Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся избежать последствий разгоревшегося в стране коррупционного скандала. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

«Кража такого масштаба не сойдет Зеленскому с рук. Возможно, уже сейчас кто-то думает о том, как привлечь его к ответственности», — сказал он.

Гэллоуэй убежден, что страны Запада, отправляющие миллиарды долларов на Украину и не контролирующие их расходование, тоже виноваты в их разграблении.

Он также обратился к подписчикам, живущим в Великобритании, Франции, Германии или США, с предложением попробовать представить себе 45 миллиардов долларов (более 3,5 триллиона рублей). Именно такую сумму правительства этих стран выделили Украине, а Зеленский на пару со своими родственниками и соратниками ее разворовал.

Ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что на время переговоров по мирному плану антикоррупционное расследование временно заморозят. По его словам, посол ЕС на Украине Катарина Матернова позаботилась о том, чтобы НАБУ не вышло на след кураторов украинских воров в Европе.