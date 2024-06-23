С коксохимического завода в Кривом Роге повалил дым, город заволокло смогом
В Кривом Роге с территории коксохимического завода повалил сильный дым
На коксохимическом заводе в Кривом Роге произошло задымление. Из-за этого украинский город затянуло смогом, сообщил Telegram-канал «Политика страны».
«В Кривом Роге сильный дым валит с территории коксохимического завода. Город затянуло смогом и неприятным запахом», — указали в публикации.
В компании «АрселорМиттал», в состав которой входит завод, уточнили, что причиной ЧП стало отключение света.
«Около 05:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы», — заявили в компании.
По данным «АрселорМиттал», работникам предприятия пришлось прибегнуть к нескольким «кризисным технологическим действиям», чтобы сохранить производственное оборудование, в том числе коксохимическое. Меры также приняли, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.
Утром 23 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в городе и области.