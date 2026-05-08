Глава РФПИ Дмитриев: с дела о вмешательстве РФ в выборы США наконец сняты маски

С дела о мифическом российском вмешательстве в выборы президента США 2016 года наконец сорваны маски. Об этом в соцсети Х заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Маски сняты. Директор Национальной разведки США официально подтвердил, что [экс-президент США Барак] Обама организовал российскую мистификацию как против президента [США Дональда] Трампа, так и против России», — сказал он.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию аппарата директора Нацразведки США. В документе заявили, что именно Обама стоял за созданием мифа о вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Америки.

В феврале этого года Дональд Трамп заявил, что манипуляции с выборами в США осуществляли те же внутренние силы, которые прежде возлагали вину за это на Россию. По его словам, сейчас в Белом доме признают, что Россия не вмешивалась в избирательный процесс.