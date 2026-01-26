«С дедушкой неловко получилось»: Гоблин посмеялся над коллажем Трампа на белом медведе

Жалким подобием назвал обложку британского журнала The Economist с президентом США Дональдом Трампом верхом на белом медведе блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. Об этом он заявил в вечернем эфире радиостанции Sputnik .

Он пояснил, что дизайнер редакции британского журнала повторил известный коллаж с президентом России Владимиром Путиным, оседлавшим бурового медведя.

«Жалкое подобие, а неповторимый оригинал — Владимир Владимирович скачет на медведе», — заявил Пучков.

Блогер добавил, что автор нового коллажа скопировал все, включая оголенный торс, но если российский лидер демонстрировал мускулатуру, то физическая форма президента США оставляет желать лучшего.

«Как-то с дедушкой неловко получилось», — добавил Гоблин и отметил, что вместе с белым медведем Трампу нужно пририсовать торс молодого актера Арнольда Шварценеггера.

На минувшей неделе пресс-служба Белого дома стала объектом шуток в социальных сетях после публикации коллажа с Трампом, державшим за крыло пингвина. Так администрация намекнула на его желание взять под контроль Гренландию.

Пользователи социальных сетей напомнили, что пингвины обитают только в Южном полушарии. После этого несколько умельцев опубликовали коллажи, где глава Белого дома стоит рядом с пандой, капибарой и кенгуру.