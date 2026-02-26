Мирошник: Зеленский показал свой бункер потому, что ему уже подготовили новый

Причина, по которой президент Украины Владимир Зеленский показал бункер, где он прятался два года, заключалась в том, что для него, вероятно, подготовили новое и более укомплектованное убежище. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Если Зеленский демонстрирует старый бункер, то значит ему подготовили новый, где-то глубже, дальше или лучше укомплектованный, с более удобной кроваткой и тайными входами для посещения», — сказал дипломат.

Глава киевского режима ранее в своем видеообращении поделился кадрами из бункера на Банковой улице в Киеве. На них были видны длинные подземные коридоры с комнатами, на которых были информационные таблички.

В бункере вместе с Зеленским прятались его команда, члены правительства. Там же проводились совещания с министрами и высокопоставленными военными.