С 28 февраля через границу с Азербайджаном из Ирана уехали 259 россиян

С начала военной эскалации на Ближнем Востоке через границу с Азербайджаном из Ирана выехали 259 россиян. Об этом сообщило азербайджанское агентство APA .

По его данным, с 28 февраля до утра 5 марта через границу между Ираном и Азербайджаном перешли 1 317 человек.

В понедельник из Баку в Москву отправилась первая группа эвакуированных из Ирана россиян. В нее вошли 32 человека.

В ночь на 4 марта самолет Ил-76 МЧС вывез из Азербайджана 117 россиян, которые ранее покинули Иран через наземные пункты пропуска. Всего для выезда зарегистрировались свыше 500 человек.

Ранее МЧС и профильные ведомства получили поручение от президента России Владимира Путина организовать вывозные рейсы из стран Ближнего Востока. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и заместитель председателя правительства Виталий Савельев отчитаются президенту об эвакуации туристов.