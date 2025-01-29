Путешествие в Северную Корею может усложнить россиянам получение некоторых виз

Северная Корея официально открыла свои границы для гостей из-за рубежа. Теперь туристы могут свободно посетить особую экономическую зону «Расон» на северо-востоке страны. Об особенностях путешествий в КНДР рассказала редакция сайта Peterburg2.ru .

В Северной Корее рады не всем иностранцам. Полюбоваться видами Пхеньяна не получится у граждан США и Южной Кореи, даже при наличии второго гражданства. Жители России могут беспрепятственно подать документы для получения визы, разрешающей посещение КНДР.

Нюанс заключается в том, что такое путешествие и отметка в загранпаспорте о визите в Северную Корею могут привести к последующему отказу на въезд в некоторые страны мира. Среди них — США, Канада и ряд европейских государств. Нельзя забывать и о Южной Корее, которая также является желаемым местом путешествия для многих россиян.