«Рыночный торгаш». Военкор Коц осудил Алиева из-за подарка с шевронами ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц осудил президента Азербайджана Ильхама Алиева, который принял подарок от украинской журналистки в виде шевронов подразделений ВСУ. Свое возмущение он выразил в Telegram-канале.

«Продолжайте также. Также бусифицировать остатки местного населения, вгонять себя в евродолги по самые гланды, терять суверенитет и субъектность. <…> Потому как не боец и не политик мирового уровня, а рыночный торгаш», — написал Коц.

Военкор отметил, что не понятно, какие именно бригады ВСУ представлены на подаренных Алиеву шевронах. По его мнению, среди них могут быть подразделения, участвовавшие в различных операциях в Мариуполе, Авдеевке, Угледаре, Селидове и Бахмуте.

Коц добавил, что действия азербайджанского лидера не способствуют укреплению партнерских отношений с Россией.

Украинская журналистка Елена Курбанова подарила президенту Азербайджана нарукавные шевроны бойцов ВСУ. В ответ Алиев поблагодарил ее и призвал «продолжать так же».