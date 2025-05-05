Рычаги влияния. В США раскрыли планы Трампа по украинским ресурсам

Бессент: Трамп хотел использовать сделку с Украиной для давления на Россию

В планах президента США Дональда Трампа было использовать ресурсную сделку с Украиной в качестве инструмента влияния на Россию. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, его слова привела газета The New York Post.

Министр сделал заявление о Трампе во время беседы с финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена.

«Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов», — сказал он.

По словам Бессента, глава Белого дома выдвинул идею об экономическом партнерстве, что дало бы ему «больше рычагов влияния на российские власти, когда придет время к ним обратиться».

Ранее представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США больше не намерены выполнять роль посредника в переговорном процессе между Россией и Украиной. По словам чиновницы, Соединенные Штаты не хотят играть роль координатора.