Рыбак улыбнулся в камеру после нападения тупорылой акулы у берегов США

Американский ныряльщик опубликовал фото, на котором он улыбается после нападения тупорылой акулы. ЧП произошло у берегов Флориды, рассказал рыбак в соцсети.

Ченс Арманд занимался подводной охотой, когда на него напала акула. Мужчина смог вырваться из пасти хищницы и даже улыбнулся в камеру.

«Я не успел среагировать — только подставил колено между собой и акулой», — рассказал Арманд

На лодке ему наложили импровизированный жгут из футболки, ножа для разделки рыбы и гарпуна. Акула не повредила сухожилия, кости и артерии, но оставила «гигантскую рваную рану», которую Арманд назвал напоминанием, что нужно «ценить каждый момент с близкими».

