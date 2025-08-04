Акула и скат устроили смертельную схватку у побережья Флориды

Туристы, отдыхающие на пляже Панама-Сити-Бич во Флориде, стали свидетелями жуткой схватки между акулой и скатом. Об этом сообщил телеканал Fox Weather .

Акула и скат столкнулись на мелководье Мексиканского залива. Туристка Хлоя Питерсон сняла на камеру редкую схватку двух хищников. На кадрах видно, как над волнами появились плавник и хвост акулы, а потом на поверхность всплыли плавники большого ската.

«Боже мой, она что, его ест?» — слышалось на записи.

Противостояние акулы и ската недолго продлилось. Вскоре морские хищники разошлись в разные стороны.

Согласно исследованию Национального управления океанических и атмосферных исследований США, подобные встречи акул и скатов не являются редкостью. Оба хищника являются плотоядными. Акулы иногда могут питаться скатами.

Ранее в Невельском районе Сахалина белая акула преследовала лодку российского рыбака, утащив перед этим пойманного им тунца.