Четыре пассажира устроили драку на борту самолета, вылетавшего из Астаны в Бангкок, компании Air Astana. Их сняли с рейса. Видео опубликовала газета The Sun .

На кадрах видно, как во время посадки на рейс один из мужчин ударил кулаком другого пассажира. Окружающие пытались остановить конфликт.

Издание уточнило, что двое драчунов находились в нетрезвом состоянии. Их сняли с рейса. Экипаж вызвал на борт полицию. Правоохранители задержали четырех иностранцев за хулиганство, доставив их в отдел. Национальность дебоширов и причина конфликта не уточняются.

Ранее драка произошла на рейсе Air Arabia из Марокко в Турцию, когда у беременной пассажирки отошли воды и капитан судна принял решение экстренно сесть на Майорке. Роженицу доставили в местную больницу, а на борту из-за задержки вылета разгорелся конфликт. Девять дебоширов начали толкаться с членами экипажа, их задержала полиция.