Четырех пассажиров сняли с рейса Астана — Бангкок из-за драки
Четыре пассажира устроили драку на борту самолета, вылетавшего из Астаны в Бангкок, компании Air Astana. Их сняли с рейса. Видео опубликовала газета The Sun.
На кадрах видно, как во время посадки на рейс один из мужчин ударил кулаком другого пассажира. Окружающие пытались остановить конфликт.
Издание уточнило, что двое драчунов находились в нетрезвом состоянии. Их сняли с рейса. Экипаж вызвал на борт полицию. Правоохранители задержали четырех иностранцев за хулиганство, доставив их в отдел. Национальность дебоширов и причина конфликта не уточняются.
