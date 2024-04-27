Русскоязычные жители Финляндии попросили о снятии ограничений с россиян | 360°

Мир 27 апреля 2024, 21:13 Русскоязычные жители Финляндии попросили о снятии ограничений с россиян Русскоязычные жители Финляндии попросили МИД отпустить родных в Россию РИА «Новости»

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Запрос в министерство иностранных дел и пограничную службу Финляндии отправило сообщество русскоязычных жителей страны Aleksanterin Litto с просьбой разрешить выезд родственникам в Россию через территорию Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Там пояснили, что во время майских праздников число путешественников между Россией и Финляндией значительно увеличивается. Но из-за закрытия границ всем приходится пользоваться транзитом через Эстонию

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«Aleksanterin Liitto обратилось в МИД и пограничную службу Финляндии с просьбой привести ограничения, наложенные на граждан РФ в путешествиях по ЕС, в соответствие регламенту ЕС и однозначно разрешить возвращение родственников в РФ через Эстонию», — заявили в организации.

Власти Финляндии полностью закрыли границы с Россией в конце ноября прошлого года. Сначала кабмин объявил это временной мерой, но после неоднократно ее продлевал.

В последнем решении вместо конечной даты власти страны указали неопределенный срок. Кроме сухопутных границ, с 15 апреля прекратили работать контрольно-пропускные пункты для морского транспорта, включая прогулочные катера.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что полностью поддерживает решение правительства о сохранении восточной границы на замке.