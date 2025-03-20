Модели Марии Ковальчук сломали руки, ноги и спину после вечеринки с шейхами в Дубае

Модель Марию Ковальчук нашли со сломанными руками, ногами и позвоночником на обочине дороги в Дубае. До этого девушка восемь дней не выходила на связь после вечеринки у шейха. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Девушка отправилась на вечеринку 9 марта — в день своего 20-летия. На следующий день связалась с родителями и призналась, что поедет в отель к неизвестным людям. Голос модели был растерянным. После этого она пропала на восемь дней.

Найти Марию смогли только вечером 19 марта. Она лежала на обочине дороги со сломанными руками, ногами и позвоночником. Девушку госпитализировали в очень тяжелом состоянии, врачи провели ей четыре операции. Сейчас она не может шевелиться.

По мнению матери, ее дочь могла оказаться в сексуальном рабстве, где все это время ее насиловали и издевались, а потом выкинули на дорогу.

Журналисты выяснили, что такие вечеринки «у шейхов» — это способ заработка у некоторых моделей. На мероприятия часто зовут красавиц, только за одно присутствие обещают платить от 500 долларов.

Чтобы попасть на тусовку, девушке выставляют ряд требований: подтянутое тело, чистая кожа, натуральная красота, высокий рост.