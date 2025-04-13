В Польше оппозиция провела митинг против Туска из-за его «русского лица»

Польские оппозиционеры обсудили лицо премьер-министра Польши Дональда Туска на протестах в центре Варшавы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Поляк выбирает поляка, а лицо Туска наполовину прусское, а наполовину русское», — написал на плакате один из участников митинга.

Оппозиционная партия «Право и справедливость» провела многотысячный митинг, официально посвятив его 1000-летию Польского королевства. При этом мероприятие имело политический характер, так как прошло в преддверии президентских выборов. Первый тур начнется уже 18 апреля.

Участники марша скандировали лозунги «Республика» и «не бояться Туска». В митинге участвовали 20 тысяч человек, в том числе кандидат в президенты от оппозиции Кароль Навроцкий, сообщила польская газета Wiadomosci.

В начале мая Туск призывал Европу вступить в гонку вооружений с Россией.