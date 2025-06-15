«Русским не место». Странную вывеску заметили в Казахстане на магазине

В Казахстане увидели вывеску с лозунгом «русским не место в Орале»

В Казахстане на фасаде одного из магазинов в городе Орал появилась вывеска с русофобским лозунгом. Об этом сообщил телеканал «Царьград» .

Вывеска, судя по кадрам очевидцев, изготовлена на электронном носителе, с возможностью смены текста. На момент съемки надпись гласила: «Русским не место в Орале».

На странный лозунг обратили внимание местные жители. К магазину прибыл автомобиль полиции, его также заметно на съемке.

О причинах появления стражей порядка пока не сообщалось.

Магазин, на котором неизвестные разместили вывеску с вызывающей надписью, расположен в городе Уральск, Орал — его казахское название.

Власти Казахстана пока не прокомментировали ситуацию.

В минувшие выходные пресса распространила информацию о «визовом режиме» с Казахстаном. В СМИ полагали, что Россия якобы планирует ввести его уже с 30 июня. В итоге с опровержением выступил казахстанский МИД.