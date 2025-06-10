Сегодня 17:59 Россия меняет правила въезда для иностранцев. Почему в Казахстане их приняли за визы? Новые правила въезда иностранцев в Россию начнут действовать с 30 июня 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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В минувшие выходные в некоторых СМИ начали распространять сообщения о «визовом режиме» с Казахстаном, который Россия якобы собирается ввести с 30 июня этого года. Информацию бурно обсуждали в соцсетях, интерпретируя нововведения в духе, кто как понял. В итоге на происходящее отреагировал даже МИД республики. Главное об изменениях правил въезда для иностранцев — в материале 360.ru.

МИД Казахстана опроверг введение виз с Россией Новости о новых миграционных правилах России в некоторых СМИ по непонятной причине появились с заголовками о том, что новые требования вводят визовый режим и граждане Казахстана не станут исключением. Не оставили без внимания эти публикации и в Министерстве иностранных дел республики. Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров обратился к журналистам, призвав точно выбирать формулировки и не вводить людей в заблуждение.

«Хотелось бы отметить, что некоторые СМИ эти простые миграционные требования, которые есть у многих стран, допустим, мы какие-то вводим требования по миграции, Южная Корея вводит, есть разрешения специальные, почему-то в заголовках используют [формулировки], что Россия вводит визовый режим», — указал Смадияров.

У нас с Российской Федерацией безвизовый режим, он и остается, этот безвизовый режим, поэтому прошу, коллеги, не надо будоражить население неправильными заголовками. Айбек Смадияров Представитель МИД Казахстана

По его словам, речь идет всего лишь о «требованиях по пересечению границы». Почему данные настолько исказили — решительно непонятно. «Точно так же при пересечении европейских границ, у нашей границы, у посетителей нашей страны снимается биометрия. Это нормально, но почему-то из контекста вырывают и совершенно другую тональность придают этому», — сказал Смадияров. Граждан Казахстана, которые собираются приехать в Россию, представитель МИД попросил заранее ознакомиться с новыми требованиями, «чтобы это не стало сюрпризом» и на границе не возникало неожиданных вопросов. Отдельно Смадияров обратил внимание, что сейчас во внешнеполитическом ведомстве изучают вопрос о том, будет ли Казахстан применять зеркальные методы.

Хотелось бы сказать, что мы изучаем данный вопрос очень внимательно, это требует консультации с нашими государственными органами. Поэтому в дальнейшем я вам более подробно расскажу. Айбек Смадияров Представитель МИД Казахстана

Новые правила въезда в Россию с 30 июня: что нужно знать С 30 июня этого года иностранные граждане, которые могут въехать в Россию по безвизовому режиму, будут обязаны подавать электронное заявление о планах поездки не позднее чем за трое суток до даты пересечения границы. Об этом ровно за месяц до начала действия новых требований предупреждала официальный представитель МВД Ирина Волк. Тогда же она уточнила, что речь идет о втором этапе эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства.

Фото: РИА «Новости»

«Проведение эксперимента предусмотрено положениями постановления правительства Российской Федерации от 07.11.2024 № 1510», — уточнила Волк.

Интересно Эксперимент с новыми правилами въезда и выезда иностранцев стартовал в России 1 декабря 2024 года. Согласно постановлению кабмина, все иностранные граждане обязаны проходить процедуру биометрического контроля, включая фотографирование и дактилоскопию, если приезжают в страну или покидают ее через аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области. Не проходить эту процедуру могут дети до шести лет и граждане Белоруссии. Второй этап эксперимента стартует 30 июня. Эксперимент с новыми правилами въезда и выезда иностранцев стартовал в России 1 декабря 2024 года. Согласно постановлению кабмина, все иностранные граждане обязаны проходить процедуру биометрического контроля, включая фотографирование и дактилоскопию, если приезжают в страну или покидают ее через аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области. Не проходить эту процедуру могут дети до шести лет и граждане Белоруссии. Второй этап эксперимента стартует 30 июня.

Подавать электронное заявление о планируемом въезде в Россию в безвизовом порядке нужно будет в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних иностранцев. Если речь идет о ситуации, когда въехать в Россию нужно срочно (например, для экстренного лечения, при тяжелой болезни или у человека умер близкий родственник) заявление можно подать не позднее чем за четыре часа. Где подавать заявление о въезде и что такое RuID Заполнить электронное заявление можно с помощью мобильного приложения RuID. Это аналог «Госуслуг», но предназначенный только для иностранцев.

«Эта мера — еще один важный этап в планомерной работе по совершенствованию контроля за миграционными потоками», — подчеркнула Волк.

Фото: РИА «Новости»

Предполагается, что наличие такого цифрового профиля поможет пользователям более просто получать государственные услуги, в том числе по линии миграции, а также позволит заранее получить информацию о возможных запретах на въезд в Россию. «Кроме того, в мобильном приложении в электронном виде будут отображаться сведения о пересечении государственной границы», — добавила представитель МВД.

Интересно Подать заявление о поездке в RuID можно не раньше чем за 90 дней и не позднее чем за 72 часа до планируемого въезда. Для срочного въезда временные рамки меньше — подавать заявление можно не позднее чем за четыре часа (но сделать это можно только в отдельных случаях, которые нужно будет подтвердить документами). Подать заявление о поездке в RuID можно не раньше чем за 90 дней и не позднее чем за 72 часа до планируемого въезда. Для срочного въезда временные рамки меньше — подавать заявление можно не позднее чем за четыре часа (но сделать это можно только в отдельных случаях, которые нужно будет подтвердить документами).

Какие услуги доступы в RuID В приложении RuID пользователям доступны услуги и сервисы для иностранцев, уведомления о статусах заявлений, а также информация о пребывании в России. После того как человек пересек границу и подтвердил учетную запись на «Госуслугах», в приложении сформируется QR-код, который можно будет предъявлять вместе с документом, удостоверяющим личность В приложение можно войти с логином и паролем от «Госуслуг». Если у иностранца еще нет учетной записи, регистрацию можно пройти при первом входе в приложении или сделать это заранее на портале.

Фото: РИА «Новости»

Оформление поездки в приложении RuID При оформлении поездки через RuID потребуется указать цель визита, планируемый срок пребывания, регионы, в которых человек собирается побывать. Если он едет с детьми — данные на них также надо будет вносить в приложение. При условии, что вместе с детьми едут и мать, и отец — то информацию о них должны указывать в своих заявлениях оба родителя. Еще один этап — сдача биометрии в приложении. Без ее регистрации оформление поездки будет невозможно. При каждом новом визите в страну к уже сданной биометрии нужно будет добавлять новое фото лица. Как это делается: сначала нужно сфотографироваться, также нужно сделать снимок документа, удостоверяющего личность, и записать голос. После этого данные уйдут на проверку. Уведомление о ее окончании поступит в личный кабинет в приложении.

Интересно При наличии действующей биометрии, зарегистрированной в России, можно подать заявление о поездке на портале госуслуг. Для этого потребуется устройство с функцией записи видео и звука для подтверждения личности по биометрии При наличии действующей биометрии, зарегистрированной в России, можно подать заявление о поездке на портале госуслуг. Для этого потребуется устройство с функцией записи видео и звука для подтверждения личности по биометрии

Оформление поездки в Россию на «Госуслугах» Подать заявление о поездке в Россию можно и на «Госуслугах». Для этого нужно войти на портал с помощью своего логина и пароля либо зарегистрироваться. Сам процесс оформления информации о поездке выглядит так же, как и в RuID.