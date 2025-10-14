Русский НАТО. Создание нового альянса заставит Китай отправить войска на Украину
Создание русского аналога НАТО может заставить Китай отправить свои войска на Украину. Об этом сообщило издание Sohu.
По его данным, глава МИД России Сергей Лавров предложил создать аналог Североатлантического альянса с мировыми союзниками. Журналисты из КНР проанализировали последствия появления такого блока.
Лавров отметил давление НАТО и США на страны всего земного шара. Речь идет не только о Восточной Европе, но и Тайване.
«США как доминирующая держава в НАТО никогда не прекращали своих мелких маневров в отношении Южно-Китайского моря и Тайваня», — написали авторы материала.
Они добавили, что слова российского министра правдивы и проблемы действительно есть, а у создания аналога НАТО имеются выгоды и для России, которая противостоит не только Украине, но и всему Североатлантическому альянсу.
В КНР уверены, что предлагаемый Лавровым аналог блока будет существенно превосходить своего западного конкурента по территориям, человеческим ресурсам и экономическим показателям.
Накануне стало известно, что НАТО начал учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»). Настоящее ядерное оружие в них не задействуют.