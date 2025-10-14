Создание русского аналога НАТО может заставить Китай отправить свои войска на Украину. Об этом сообщило издание Sohu .

По его данным, глава МИД России Сергей Лавров предложил создать аналог Североатлантического альянса с мировыми союзниками. Журналисты из КНР проанализировали последствия появления такого блока.

Лавров отметил давление НАТО и США на страны всего земного шара. Речь идет не только о Восточной Европе, но и Тайване.

«США как доминирующая держава в НАТО никогда не прекращали своих мелких маневров в отношении Южно-Китайского моря и Тайваня», — написали авторы материала.

Они добавили, что слова российского министра правдивы и проблемы действительно есть, а у создания аналога НАТО имеются выгоды и для России, которая противостоит не только Украине, но и всему Североатлантическому альянсу.

В КНР уверены, что предлагаемый Лавровым аналог блока будет существенно превосходить своего западного конкурента по территориям, человеческим ресурсам и экономическим показателям.

Накануне стало известно, что НАТО начал учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»). Настоящее ядерное оружие в них не задействуют.