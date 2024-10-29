Русский дом в Варшаве продолжил работу после закрытия консульства в Познани

Русский дом в Варшаве продолжит работать, несмотря на закрытие Польшей консульства РФ в Познани. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Что касается Русского дома в Варшаве, наши добрые друзья и партнеры, он худо-бедно работает. Там идут и курсы русского языка», — сказал он.

По его словам, заведение могло бы работать более эффективно, если бы не давление, которое на него оказывают власти Польши. Русский дом в Варшаве — это прежде всего культурный и научный центр, который не занимается политикой, заметил Примаков.

В учреждении проводят образовательные программы и опираются на межправительственное соглашение. Он выразил надежду на то, что польские власти будут эти эти соглашения соблюдать.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани. По его словам, сотрудников признают «нежелательными лицами» на территории республики.