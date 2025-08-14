Коренные жители Аляски, знающие историю, понимают, какие блага они получили благодаря Советскому Союзу. Об этом РИА «Новости» рассказал русско-американский бизнесмен из Анкориджа, попросивший не называть его имени.

Он объяснил, что во времена холодной войны американские власти постоянно обвиняли СССР в нарушении прав человека. Сначала советское руководство ничем не могло ответить. Только в конце 1960-х или начале 1970-х годов в Москве парировали, что Вашингтон не лучше, угнетая коренных жителей Аляски.

После такого обвинения уже «американцы засуетились». Как результат — в 1971 году в США приняли Закон об урегулировании претензий коренных народов Аляски. По нему аляскинцы смогли контролировать большие территории и значительные финансовые средства.

«Фактически то, что коренные народы Аляски имеют сейчас, они получили благодаря СССР», — резюмировал бизнесмен.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* раскрыл причину, по которой не будет сопровождать президента США Дональда Трампа на Аляску. По его словам, он боится, что российский лидер Владимир Путин заберет его в Россию.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.