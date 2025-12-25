Бизнесмен Теттаманти заявил, что Швейцарии надо вести дела с Россией

Швейцарии надо вести дела с Россией. Об этом в интервью журналу Die Weltwoche заявил один из видных бизнесменов страны Тито Теттаманти.

«Мы должны уважать русских и вести с ними дела», — сказал он.

По мнению представителя бизнеса, ЕС совершил ошибку, вмешиваясь в дела Украины, чтобы ослабить Россию. Он предложил исправить ситуацию и в качестве примера привел Вашингтон, где это уже осознали.

В конце ноября Швейцария захотела стать новым посредником по Украине. Депутат парламента от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор обсудил с федеральным советником Иньяцио Кассисом участие в переговорном процессе.