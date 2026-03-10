«Русские снова в деле». На Западе раскрыли последствия операции США против Ирана

Unherd: атака США и Израиля на Иран вернула Россию на мировой рынок нефти

Американо-израильская военная кампания против Ирана привела к росту цен на нефть и способствовала возвращению России на мировой нефтяной рынок. Об этом сообщил британский портал Unherd .

Американские власти были вынуждены отменить санкции против российской нефти из-за скачка цен на топливо.

«[Президент России] Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, но на этот раз не со скидкой, а с надбавкой. Русские снова в деле», — заявили авторы статьи.

Российский энергоресурс оказался наиболее востребованным на мировом рынке на фоне дефицита, возникшего из-за событий на Ближнем Востоке. Ситуация на Западе стремительно ухудшается, ведь некоторые европейские страны, включая Германию и Нидерланды, с уже столкнулись с проблемой нехватки газа в хранилищах.

Кроме того, если эскалация на Ближнем Востоке затянется, то это обернется катастрофой для мировой экономики. Цены на нефть могут подскочить до 100 долларов за баррель, начнет расти инфляция, повысятся процентные ставки и замедлится экономический рост.

Ранее на Западе сообщили, после заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении операции в Иране цены на нефть опустились ниже 90 долларов за баррель.