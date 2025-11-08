«Русские придут пешком». Немцы высмеяли дерзкий призыв Мерца
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц недавно призвал быстрее укрепить обороноспособность страны якобы из-за российской угрозы, в том числе и за счет женщин-солдат. Читателей издания Die Welt его дерзкий призыв и возмутил, и рассмешил.
Один из комментаторов иронично написал, что уже и не знает, чего бояться — «изменения климата, АдГ или русских». Второй читатель высказался о предложении пополнить ряды бундесвера немками.
«Как насчет отважных дочерей, которые протестуют против городского пейзажа», — написал он.
Третий пользователь высмеял заявление Мерца о том, что прежде всего нужны солдаты.
«Конечно, в эпоху оружия и ракет, которые могут находить цели с точностью до метра на расстоянии тысяч километров и уничтожать целые города, нам срочно нужны солдаты, которые бегают по лесу в касках и с винтовками и кричат: „Бабах!“» — отметил он.
Еще один комментатор предложил Мерцу разобраться, причем срочно, почему бундесвер больше не способен защищать страну и какие политики за это ответственны.
«Канцлер, похоже, действительно верит, что русские придут сюда пешком. Как можно быть настолько наивным?» — удивились читатели.
Ранее французов ужаснуло поручение президента России Владимира Путина подготовиться к возможному начал испытаний ядерного оружия, который, как выяснилось, не блефует, как их убеждали западные СМИ.