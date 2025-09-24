«Русские испытывают». Глава Минфина США обратился к европейцам

Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейцев укрепить решимость и акцентировать внимание на введение антироссийских экономических санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox Business.

«Русские испытывают европейцев, и решимость Европы должна укрепиться. Им нужно поставить все на стол в плане экономических санкций», — заявил он.

Бессент добавил, что говорил об этом коллегам из Европы около двух недель назад, но слышал от них только то, что президент России Владимир Путин «хочет войти в Варшаву». И подчеркнул, что российский лидер точно не пойдет на Бостон.

Глава Минфина США при этом назвал поляков отличными союзниками, которые уже тратили 5% своего ВВП на военные расходы. После США они являются первыми в НАТО в этом плане.

Бессент также назвал польскую экономику одной из больших историй успеха с момента падения стены, пояснив, что если бы Украина могла похвастаться такими же успехами, то финансировали бы свои боевые действия самостоятельно. В этом случае, как он считает, вряд ли бы началась спецоперация.

Ранее бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон назвал полной чушью обращение госсекретаря США Марко Рубио к странам ЕС первыми ввести антироссийские санкции.