Болтон назвал полной чушью слова Рубио о санкциях США против России

Требование США к странам Евросоюза отказаться от покупки российской нефти и первыми ввести санкции являются полной чушью и абсолютно пустыми словами. Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио, призвавшего европейские страны действовать решительнее.

«Сказать, что мы собираемся дождаться европейцев, все равно что сказать, что мы собираемся дождаться Годо», — сказал Болтон.

Бывший чиновник добавил, что ведущую роль в санкционной политике против России должны взять на себя США, если они реально заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.

Ранее Рубио заявил, что США остались единственной страной мира, которая сохранила роль посредника между Россией и Украиной и нацелена на завершение конфликта. Он добавил, что сейчас о санкциях необходимо подумать Евросоюзу, который продолжает покупки российских энергоносителей и просит о том, чтобы Вашингтон усилил давление на Москву.