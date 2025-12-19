Захарова: русофобам в Европе не нужен мир на Украине

Решение Евросовета продолжить финансировать режим украинского президента Владимира Зеленского свидетельствует о том, что в ЕС не заинтересованы в урегулировании кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это очередное подтверждение того, что русофобам в Евросоюзе мир на Украине не нужен», — сказала она.

Также официальный представитель МИД назвала правовым нигилизмом заявления Евросовета о якобы наличия у него права использовать российские активы для неких компенсаций Киеву.

Ранее Захарова жестко высказалась о селфи Владимира Зеленского на фоне стелы в Купянске. Она назвала его постановочным и сделанным, чтобы пустить пыль в глаза зарубежным спонсорам киевского режима.