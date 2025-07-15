Лавров: НАТО в продвижении инфраструктуры на восток споткнулся об Украину

НАТО в продвижении инфраструктуры на восток «споткнулся» об Украину, но продолжает делать вид, что «доведет дело до конца». Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, требование США к союзникам определиться насчет помощи Тайваню в случае конфликта стало фазой «индо-тихоокеанских стратегий» альянса, заключающихся в стремлении НАТО продвинуть инфраструктуру на восток.

«Процесс отражает продвижение НАТО на восток: они хотели поглотить Украину, споткнулись, но продолжают делать вид, что доведут дело до конца», — привели слова Лаврова «Известия».

Служба внешней разведки также утверждала, что НАТО планирует превратить Молдавию в «военный таран против России», а граждан республики — в пушечное мясо в боях с российских военными.