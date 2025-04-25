«Русал» пригрозил Германии судом за требование выплаты 213 млн евро

FT: «Русал» пригрозил Германии иском после срыва сделки с «дочкой» ВТБ

Компания «Русал» обвинила власти Германии в незаконной экспроприации после судебного решения о выплате 213 миллионов евро после ликвидации европейского подразделения ВТБ. Об этом со ссылкой на письмо, направленное в адрес временно исполняющего обязанности канцлера Германии Олафа Шольца, сообщила газета Financial Times .

Участниками длящегося не первый год спора стали дочерняя компания «Русала» RTI и европейское подразделение ВТБ. Изначально они договорились заранее зафиксировать курс валют, чтобы защититься от резких скачков цен.

Завершить сделку помешали власти Германии. После начала специальной военной операции ВТБ подпал под европейские санкции и его устранили от управления подразделением.

Новое руководство сменило название банка на OWH, его решили ликвидировать с 1 апреля 2023 года.

Еще до начала процесса закрытия банк через суд требовал от RTI внести дополнительные средства. Но компания отказалась, посчитав, что это нарушит санкции.

Дело дошло до Лондонского арбитражного суда, который встал на сторону банка и присудил взыскать с «дочки» Русала 213 миллионов евро.

В компании назвали это «незаконной экспроприацией», потому что средства получат финансовые регуляторы, принявшие решение о ликвидации банка.

В своем письме RTI также напомнила, что из-за срыва сделки о фиксации курса валют понесла существенные потери, которые должны компенсировать власти Германии по договору о взаимной защите капиталовложений.

Решение Лондонского арбитража RTI обжаловала через суд в Джерси, где она зарегистрирована.

В конце декабря прошлого года Сенат США начал рассмотрение законопроекта о запрете подачи исков подпавших под санкции иностранных компаний к американскому бизнесу. Автор законопроекта республиканец Уэсли Хантом пояснил, что выполняющие свои обязательства по введенным властями ограничениям не должны платить по искам иностранцев, понесших из-за санкций ущерб.