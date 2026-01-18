Румынскую певицу Паулу Селинг затравили за фразу на русском языке

Принимавшая участие в качестве члена жюри в отборочном туре на музыкальный конкурс Евровидение-2026 румынская певица Паула Селинг попала под волну критики за фразу на русском языке «Молодец, Молдова». На своей странице в Facebook* артистка извинилась перед всеми, кто увидел оскорбление в ее высказывании.

Селинг пояснила, что не владеет русским, но от работавших с ней молдавских музыкантов знает, что слово «молодец» — это похвала. Поэтому решила его использовать.

«Я поняла, что иногда одно слово может затмить все, что ты хотел передать. Потому что люди сначала видят маленькое пятно, а не всю картину», — обратилась к хейтерам Селинг.

С критикой румынской артистки выступили молдавские политики, общественные деятели, телеведущие, а также украинская артистка Джамала, которая также работала в жюри.

Победу на отборочном туре одержал исполнитель Satoshi с песней Viva, Moldova! Он представит республику на Евровидении, которое пройдет в первой половине мая в Австрии.

В конце сентября 2024 года охранники президента Молдавии Майи Санду вывели с пресс-конференции в Италии журналистку Светлану Дроздецкую. Она пояснила, что беседовала с присутствующими на русском языке, что, видимо, не понравилось Санду.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.