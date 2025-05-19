Это странно, но это данность. В Кремле оценили итоги выборов в Румынии

Президентские выборы в Румынии были странными, но это данность, с которой России придется иметь дело. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы, которого достаточно, скажем так, не утруждая себя поиском каких-то обоснований, просто сняли с пробега принудительно. В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил», — заявил он.

Песков добавил, что вмешательство других европейских стран в выборы не стало для него новостью и что таких фактов наверняка может быть гораздо больше, чем известно.

На выборах в Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан. Он намерен укреплять взаимоотношения с НАТО и продолжать поддержку Украины. Его конкурент, ультраправый евроскептик Джордже Симион, признал поражение.