Румыния ввела режим ЧС из-за некачественной нефти из Азербайджана

Минэнерго Румынии: Petrom отказалась от 184 тысяч тонн азербайджанской нефти

Азербайджан поставил Румынии загрязненную нефть, спровоцировав тем самым чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Румынии.

Румынская компания Petrom обнаружила в июльской поставке опасное содержание хлоридов. Предприятие отказалось от приобретения запланированных 184 тысяч тонн сырья из-за его непригодности к переработке.

Для предотвращения кризиса власти оперативно задействовали государственные топливные резервы благодаря режиму ЧС. В ведомстве подтвердили, что ситуация находится под полным контролем.

Отказ от следующей партии азербайджанской нефти позволил Румынии избежать перерывов в работе нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Ранее украинский «Нафтогаз» заключил соглашение с азербайджанской компанией Socar о поставках газа. Первую партию проведут через Болгарию и Румынию.