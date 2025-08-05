Румыния ввела режим ЧС из-за некачественной нефти из Азербайджана

Азербайджан поставил Румынии загрязненную нефть, спровоцировав тем самым чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Румынии.
Румынская компания Petrom обнаружила в июльской поставке опасное содержание хлоридов. Предприятие отказалось от приобретения запланированных 184 тысяч тонн сырья из-за его непригодности к переработке.
Для предотвращения кризиса власти оперативно задействовали государственные топливные резервы благодаря режиму ЧС. В ведомстве подтвердили, что ситуация находится под полным контролем.
Отказ от следующей партии азербайджанской нефти позволил Румынии избежать перерывов в работе нефтеперерабатывающих предприятий страны.
Ранее украинский «Нафтогаз» заключил соглашение с азербайджанской компанией Socar о поставках газа. Первую партию проведут через Болгарию и Румынию.
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