Румыния подняла в небо истребители у границы с Украиной

Минувшей ночью Румыния подняла в небо два истребителя F-16 и два истребителя Eurofighter у границы с Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

В ведомстве отметили, что решение приняли из-за воздушной тревоги.

«Самолеты были подняты в воздух <…> для исследования и обеспечения безопасности национального воздушного пространства», — пояснило министерство.

Командирам миссии предоставили разрешение на поражение целей в случае возникновения угрозы безопасности румынских граждан. В итоге несанкционированных вторжений не обнаружили.

Ранее ВВС Польши заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем. Польские МиГ-29 сопровождали судно до выхода из их зоны ответственности.