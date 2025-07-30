Румыния опровергла информацию о планах вступить в конфликт на Украине

Румыния не намерена принимать участие в украинском конфликте. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики на странице в Facebook*.

В ведомстве обратили внимание, что в Сети появился фейковый видеоролик, на котором премьер-министр Илие Боложан якобы объявляет о вступлении Румынии в конфликт на Украине в сентябре нынешнего года.

«Клип ложный и направлен на введение людей в заблуждение», — заявили в пресс-службе.

В МВД добавили, что Румыния не собирается вступать в украинский конфликт, а румынский премьер-министр не делал таких заявлений. В ведомстве посоветовали населению не делиться неподтвержденными данными и проверять информацию.

Ранее лидер оппозиционной партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ обратилась к президенту России Путину от имени всего народа страны.

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