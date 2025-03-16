Лидер оппозиционной партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ обратилась к президенту России Владимиру Путину. В своем послании политик призвала лидера РФ не обращать внимания на враждебные выпады Бухареста, которые нынешние власти страны совершают под эгидой Евросоюза и НАТО, сообщило РИА «Новости» .

В письме Шошоакэ подчеркнула, что обращается к Путину от имени всего румынского народа, который является для России братским по православной вере.

«Призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС», — попросила она, подчеркнув, что власти страны не представляют волю ее населения.

Тут же политик обратила внимание, что ее два раза абсолютно незаконно отстраняли от участия в президентских выборах в Румынии. По мнению Шошоакэ, причина этого кроется в том, что она выступает за мир, независимость своей страны и против вовлечения ее в военные авантюры Великобритании, Франции и Брюсселя.

«Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза», — подчеркнула автор обращения.