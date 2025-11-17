Румыния эвакуировала деревню на границе с Украиной из-за пожара на танкере

Крупный пожар на танкере для перевозки сжиженного природного газа в Дунайском речном порту украинского города Измаил привел к эвакуации жителей стоящей на румынском берегу деревни Плауру. Об этом со ссылкой на власти муниципалитета и спасательные службы сообщило издание Euractiv .

По данным властей Румынии, танкер загорелся в ночь на понедельник, 17 ноября, после прилета беспилотников.

«Из-за близости судна к румынской территории и характера его груза власти отдали приказ об эвакуации жителей деревни Плауру», — заявили в руководстве муниципалитета.

В спасательной службе Румынии подчеркнули, что жителей вывезли в качестве меры предосторожности, потому что возник риск взрыва горящего судна и раскидывания обломков.

По этой же причине в районе деревни прекратили движение транспорта, а также остановили судоходство в территориальных водах Румынии.

В начале прошлой недели авторы Telegram-канала «Герань цветущая» сообщили о массовом налете российских беспилотников на инфраструктуру украинских портов Рени, Измаил и Татарбунары.