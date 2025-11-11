«Отработали порты на Дунае, Рени и Исмаил»: итоги атаки «Гераней» на юге Украины 11 ноября
Российские «Герани» поразили порты на Дунае, в Рени и Исмаиле 11 ноября
Минувшей ночью российские беспилотники устроили массированный налет на объекты в Одесской области. Итоги атаки уже публиковал украинский блогер Анатолий Шарий. Также данные о пораженных целях появилась в канале «Герань цветущая»
«„Герани“ отработали порты на Дунае, Рени и Исмаил. А так же Татарбунары», — сообщал рано утром источник канала.
В общей сложности, по его информации, беспилотники ночью 11 ноября «большим табором» работали сразу на четыре направления:
- Одесса;
- Чернигов-Киев;
- Харьков-Сумы;
- Запорожье-Днепропетровск.
В Минобороны итоги атаки пока не комментировали.
Днем ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили мобильные группы ПВО Украины в порту Одессы. По данным Shot, всего четыре российских беспилотника «Герань-2» стерли с лица земли целый украинский мобильный комплекс ПВО, который был расположен у мыса Большой Фонтан на побережье Одессы и должен был защищать Одесский морской порт.