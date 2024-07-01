Руководство НАТО не увидело прямых ядерных угроз со стороны России

Столтенберг заявил об отсутствии оснований для пересмотра ядерной стратегии НАТО

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Россия не применит ядерное оружие в отношении Запада. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью японской газете «Иомиури» об отсутствии оснований для пересмотра ядерной доктрины.

«Непосредственной угрозы нет. Я не вижу никакой необходимости для НАТО пересматривать свою ядерную доктрину», — сказал он.

Столтенберг назвал замену истребителей F-16 на F-35 мерой поддержания системы ядерного сдерживания. Он сообщил, что этот процесс идет в обычном режиме.

Генсек заявил о планах пересмотреть механизм оказания военной помощи Украине. Он сказал, что если все члены альянса поровну разделят это бремя, поддержку удастся сделать долгосрочной.

США отстали в гонке стратегических вооружений, заявил политолог и американист Малек Дудаков. Он назвал маловероятным возобновление переговоров с Россией по ядерным рискам и контролем над вооружениями.

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