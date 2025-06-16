Заместитель главы администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи ведет переговоры с российскими чиновниками о возможности экстренной эвакуации из страны в случае дальнейшего обострения ситуации. Об этом сообщил Iran International со ссылкой на свои источники.

По информации телеканала, Али Асгар Хеджази, один из ключевых людей в окружении Хаменеи, уже получил от высокопоставленного российского представителя заверения: если в Иране начнется эскалация, Москва обеспечит ему и его семье безопасный коридор для выезда.

Никакого подтверждения такой информации на официальном уровне нет. Россия с подобными заявлениями не выступала.

Иранское издание пишет, что подобные переговоры ведут и другие представители иранской элиты — некоторые из них уже согласовали свои маршруты экстренного отъезда.

Источники утверждают, что часть влиятельных фигур Ирана, опасаясь развития конфликта, спешно ищут пути эвакуации за пределы страны.

В воскресенье, 15 июня, Израиль впервые нанес удар по городу Мешхед, расположенному в 2300 километров от еврейского государства.

Дипломатический источник на Ближнем Востоке сообщил Iran International, что израильский авиаудар по Мешхеду стал предупреждением верховному лидеру Ирана о том, что нигде в стране ему небезопасно.

По версии телеканала, сейчас Хаменеи якобы скрывается в бункере к северу от Тегерана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении в субботу, 14 июня, говорил, что высшие руководители Ирана «уже пакуют чемоданы». В воскресенье израильские войска убили главу иранской разведки.