Израиль убил главу иранской разведки и запустил десятки ракет по Тегерану

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по десяткам целей баллистических ракет на западе Ирана. Нетаньяху заявил, что убит глава иранской разведки Мохаммад Каземи, сообщил телеканал RT .

Целью новой волны ударов стали установки баллистических ракет на западе Ирана. Нетаньяху утверждает, что при атаке на Иран погиб не только бригадный генерал Каземи, но и его заместитель.

Удар пришелся на здание разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Спутниковый телеканал Iran International, который вещает из Лондона, добавляет, что здание разведки получило серьезные повреждения.



Официальные власти Ирана пока такую информацию не подтверждали. В воскресенье, 15 июня, ВВС Израиля также ударили по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на востоке Ирана, он находится в 2300 километрах от израильской территории.

Предположительно, Израиль планировал ликвидировать и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Reuters сообщал, что вето на такой план наложил лично Дональд Трамп.

Однако глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби эту информацию опровергал. Он назвал сообщение прессы «фейком из страны фейков»