В Грузии создадут комиссию для изучения нарушений режима Саакашвили

Власти Грузии создадут следственную комиссию в парламенте, которая займется изучением системных нарушений и оценкой режима бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщила газета «Взгляд» .

Комиссию организуют в первую неделю весенней сессии. За полгода она представит доклад, который рассмотрит грузинский парламент. Отчет передадут прокуратуре и другим соответствующим органам, чтобы те приняли меры для наказания виновных.

«Рекомендации с учетом Конституции Грузии по мерам политического и правового реагирования будут переданы Генеральной прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам с целью обеспечения наказания преступников», — отметил исполнительный секретарь правящей партии.

Мдинарадзе напомнил о Нюрнбергском процессе в Германии и отметил, что Грузия должна использовать этот опыт, «воплотив его в практику».

Ранее Саакашвили стал фигурантом уголовного дела о покушении на депутата парламента Гиви Таргамадзе в 2016 году. По версии следствия, политик заподозрил однопартийца в сотрудничестве с новыми властями Грузии, а затем заказал его убийство.