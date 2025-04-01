Руководителя Bloomberg, его жену и дочь нашли мертвыми

Тела руководителя Bloomberg, его жены и дочери нашли в их собственном доме в Грире в штате Южная Каролина. Об этом сообщила газета New York Post .

«Власти идентифицировали жертв как 54-летнего Ричарда Самареля; Лину Марию Самарель, 45 лет; и их дочь Саманту Самель», — написали авторы статьи.

Журналисты подчеркнули, что полиция не уточнила официальную причину смерти. При этом правоохранители заверили в отсутствии опасности для местных жителей.

Самарель работал менеджером по акциям компании Bloomberg LP, его супруга была государственным служащим. Пара в браке с 2009 года. Семья жила в большом особняке, стоимость которого оценивается в 800 тысяч долларов.

Накануне СМИ сообщили о жительнице штата Колорадо, которую растерзал неизвестный хищник. Синди Денхолм нашли мертвой с царапинами и укусами, кисть руки вовсе отсутствовала.