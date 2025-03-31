Неизвестный хищник растерзал жительницу США

Загадочное животное напало на 68-летнюю Синди Денхолм в США. Об этом сообщило издание Daily Mirror .

Женщину растерзали на ранчо Сангре-де-Кристо в штате Колорадо недалеко от границы с Нью-Мексико. На ее теле нашли множество царапин и следы от укусов. Животное оторвало Денхолм кисть руки. После осмотра эксперт сделал вывод, что женщина стала жертвой зверя из семейства псовых.

При этом изучившие район детективы не нашли никаких следов животного. Расследование провело Бюро Колорадо совместно с организацией «Парки и дикая природа».

Недавно власти штата решили вернуть волков в дикую природу. Несколько стай выпустили на волю в декабре 2023 года и в январе 2025-го.

На прошлой неделе появилась информация, что мужчина стал жертвой нападения неизвестного хищника в лесном массиве в индийском штате Тамилнад. Тело оказалось частично съедено.