Трамп прибыл в Пекин вместе с американской делегацией

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Китай. Самолет американского лидера приземлился в международном аэропорту Шоуду в Пекине, сообщило Центральное телевидение Китая .

Во время визита Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание стороны уделят торгово-экономическим отношениям между двумя странами, а также ключевым вопросам мировой повестки.

По данным Reuters, вместе с президентом США в Китай прибыли основатель SpaceX Илон Маск и глава китайской Nvidia Дженсен Хуанг.

Визит Трампа продлится до 15 мая. По информации Белого дома, его сопровождает большая делегация представителей американского бизнеса. В ходе переговоров стороны также могут обсудить ситуацию вокруг Ирана и вопрос Тайваня. Последний государственный визит Трампа в Китай состоялся в ноябре 2017 года.

В Пекине усилили меры безопасности. Районы рядом с отелями Four Seasons и Kempinski, где разместится американская делегация, патрулируют сотрудники полиции и спецподразделений.