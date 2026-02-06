Рубио заявил, что сложные переговоры не мешают цели по снижению ядерных рисков

США считают, что сложность переговоров по контролю над вооружениями не должна влиять на работу по снижению глобальных ядерных угроз. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

«Однако то, что задача является сложной, не означает, что мы не должны к ней стремиться или соглашаться на меньшее», — написал Рубио в статье об истечении срока действия ДСНВ, опубликованной на сайте госдепартамента.

Рубио подчеркнул, что США двигаются к будущему, где риски глобальной ядерной угрозы будут реально снижены. Он добавил, что другие страны тоже ответственны за контроль над вооружениями. Вашингтон при разработке замены ДСНВ не пойдет на условия, которые угрожают интересам США.

Ранее Пентагон объявил, что Соединенные Штаты никогда не должны и никогда не будут оставаться уязвимыми для ядерного шантажа. Поэтому была разработана новая стратегия национальной обороны страны.