Рубио выступил с заявлением о зависимости Европы от США

Рубио: Вашингтону не нужна зависимость Европы от США

США не нужно, чтобы Европа стала их вассалом и находилась в зависимости. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Мы не хотим, чтобы Европа была зависима, мы не просим Европу становиться вассалом Соединенных Штатов. НАТО останется альянсом ровно настолько, насколько отвечает взаимной выгоде», — объяснил он.

Рубио подчеркнул, что США не намерены выходить из блока, но сохраняют за собой право перебрасывать несколько тысяч военнослужащих из одной страны альянса в другую.

По его словам, уровень безопасности всего альянса напрямую зависит от боеготовности каждого отдельного участника.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова высмеяла канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявившего на Мюнхенской конференции по безопасности о крахе старого миропорядка, основанного на правилах.