Госсекретарь США Марко Рубио в поздравлении в честь Дня России заявил, что завершение российско-украинского конфликта поможет улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией. Его слова передало РИА «Новости» .

«Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир откроет путь к более благополучному будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между нашими двумя странами», — отметил Рубио.

Украину ждет финансовый коллапс, если не будет достигнут устойчивый постоянный мир. К такому заключению пришли аналитики американского центра Stratfor. Даже заморозка конфликта не позволит Киеву стабилизировать экономику, поскольку военные расходы останутся значительными. Страна сможет отказаться от поддержки из-за рубежа только при условии стабильного мира.